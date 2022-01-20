20 січня 1991 року на загальнокримському референдумі більшість кримців висловилися за відновлення Кримської автономії. Це визначило статус Криму у складі України. У 31-у річницю референдуму Суспільне поспілкувалось з Абмеджитом Сулеймановим, який був того часу в Криму.

Представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області Абмеджит Сулейманов жив у Криму з 1969 року та добре пам’ятає все, що відбувалося до окупації півострова.

"Це був перший референдум на теренах колишнього Радянського союзу. До цього ніякого референдуму не було. Якщо хтось би замислився та згадав всю історію, то він би зрозумів, що це був початок намагання РФ, тодішньої Радянського Союзу повернення Криму до лав РФСР", - каже Абмеджит Сулейманов.

У 91-му кримці брали участь у трьох референдумах, - говорить Абмеджит Сулейманов.

"В 1991 році в Криму пройшло три референдуми. Перший був 20 січня, де вони прийняли рішення про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки, другий референдум був 17 березня, це був всерадянський референдум, коли всі йшли та голосували, щоб зберігся Радянський союз. Та третій референдум – це був Всеукраїнський референдум – це було 1 грудня 1991 року, в якому стояло питання, щоб Україна була незалежною чи ні", - говорить представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області.

Абмеджит Сулейманов говорить – передумови до окупації Криму були ще у 90-і роки. Каже, те, що відбулося 2014-го року – то початок був ще у 90х роках. Тоді намагалися відібрати Крим від України, як вони казали – "Крим – это исконно российская территория, а Севастополь – исконно российский город". Ці байки ніколи не зникали з вуст провладних структур тодішнього Радянського Союзу, а потім РФСР, - продовжує чоловік.

Кримські татари не підтримали референдум, - згадує Абмеджит Сулейманов.

"Тоді ще кримські татари розуміли, намагання кримської, а точніше проросійської влади відірвати Крим від України, але, на жаль, українська влада не чинила спротиву цьому рішенню. І згідно з цим був обраний президент Криму, потім вони почали робити незалежний Крим, чого не вийшло і це добре", - розповів представник Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області.

2015-го року Абмеджит Сулейманов змушений був залишити Крим через політичні переслідування. Виїжджати не збирався та відкрита кримінальна справа на нього та інших правозахисників не залишила вибору, - говорить чоловік.

"Росія каже, що вона захищала російськомовне населення Криму від української влади. Пробачте мене, але від чого вона захищала, я не можу зрозуміти. Тому що у 14 році із 360 шкіл 15 були з кримськотатарською мовою навчання, і зверніть увагу – тільки 6 шкіл були з українською мовою навчання і 1 українська гімназія. Від кого захищали? Коли 300 з гаком шкіл були російськомовні", - розповів Абмеджит Сулейманов.

Сьогодні Абмеджит Сулейманов продовжує допомагати кримським татарам, які залишають півострів через переслідування. Крим повернеться, - говорить чоловік, - це може статися за один день, а може тривати роками.

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