У Рівному 20 січня під час депутатського дня обговорювали подальшу долю дитячої стоматполіклініки. Це пов'язано із тим, що рішення про реорганізацію, яке мали прийняти міські обранці на сесії 23 грудня, перенесли на наступне засідання через відсутність одностайної позиції.

До депутатів зі зверненням прийшла частина колективу дитячої стоматології, яка виступає проти переїзду з вулиці Марка Вовчка у приміщення дорослої стоматології на вулиці Соломії Крушельницької. Колектив апелює до того, що у своєму медзакладі зробили ремонт та облаштували доступ для маломобільних груп населення.

На думку керівника міського управління охорони здоров'я Віктора Іськіва, таке об'єднання та переселення дозволить зекономити, оптимізувати і використати незадіяну площу приміщення дорослої стоматології.

Віктор Іськів запевняв: приміщення дитячої стоматполіклініки не відповідає вимогам для проведення седації. Стоматологія знаходиться у приміщенні житлового будинку зі спільною вентиляцією.

"Вона (седація,-ред.) потрібна для дітей і дорослих з обмеженими можливостями, якщо йтиметься вже про об'єднаний заклад. Їх потрібно седувати", – додав Віктор Іськів.

Наприкінці грудня 2021-го такі ж аргументи наводив і заступник міського голови Юрій Поліщук.

Серед інших причин, за словами Віктора Іськіва, є також труднощі із забезпеченням цілодобової ургенції.

"В цьому приміщенні неможливо... ну можливо, але дуже дорого обходитиметься забезпечення цілодобової ургенції. Як ми знаємо, ургенція стоматології в нас знаходиться в приміщенні дорослої стоматполіклініки. Там же і дітей приймають", – сказав Віктор Іськів.

Натомість в.о. директора дитячої стоматполіклініки Світлана Вінтоник запевнила: седації потребує небагато дітей:

"При нашому амбулаторному потоковому прийомі 90% ми лікуємо без седації. Ми вважаємо, що седаційний центр можна створити спільний. На базі, припустимо, дорослої стоматологічної поліклініки або на базі міської клінічної лікарні, де є всі умови. І готові надавати своїх спеціалістів", – сказала Світлана Вінтоник.

Вона додала: колектив стоматполіклініки занепокоєний тим, що стабільна робота закладів тепер – під питанням.

Якщо ж стоматологія для дітей переїде у дорослу, то їй виділять другий поверх, який потребує ремонту. Що ж до приміщення дитячої стоматології, то в управлінні охорони здоров'я, за словами Віктора Іськіва, є бачення облаштувати там амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Що відомо

Депутати Рівнеради на одній із сесій Рівнеради мають розглянути питання про реорганізацію міської дитячої стоматологічної поліклініки, що на вулиці Марка Вовчка. Її можуть приєднати до дорослої й це означатиме переїзд до приміщення на вулиці Крушельницької.

Дитяча поліклініка на Марка Вовчка займає два поверхи будівлі упродовж 25-ти років. Щороку тут лікують понад 30 тисяч дітей.

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