У Запорізькій області Широківська громада здала в оренду закинуту територію колишнього авіаційного майданчика, яку отримала на баланс. Ще більша земельна ділянка зараз у процесі передачі з державної у комунальну власність. Які реновації чекають на застійні раніше аеродроми, Суспільному розповів голова Широківської територіальної громади Денис Коротенко.

Голова громади повідомив, що на початку року був укладений договір оренди із ГО "Запорізький клуб повітряних видів спорту". Громадська організація отримала в користування на 25 років ділянку площею 2,4 Га за 85 тис. грн на рік.

За словами Дениса Коротенка, на цій території раніше був сільський аеродром, але він уже тривалий час не використовується і почав перетворюватися на звалище. Орендарі мають намір зробити тут центр польотів:

"Вони все приведуть до ладу, зроблять мінімальну інфраструктуру. Десь громада допоможе у розчищенні території, вивезенні сміття. Для їх видів діяльності не потрібна якась супер злітна смуга та асфальтне покриття, достатньо ґрунтового покриття, яке там є. Там будуть проходити навчання із парапланеризму, змагання, польоти на літаках, повітряних кулях – різні спортивні та розважальні заходи", — розповів голова громади.

На його думку, цей об'єкт буде не лише наповнювати бюджет, а й приваблювати туристів. Відкрити центр польотів планують у поточному році.

Читайте також: На Запоріжжі громада розпочала збирати кошти на реставрацію старовинної менонітської будівлі

Окрім того, на території Широківської громади є ще один подібний, але масштабніший об'єкт і потенційний туристичний магніт — Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І. Покришкіна, більш відомий як аеродром у Широкому. Наразі він перебуває у процесі передачі із державної у комунальну власність Широківської громади: на території проводять повну інвентаризацію майна, готують техпаспорти на об’єкти нерухомості. Денис Коротенко розказав, що громада вже має плани та домовленості щодо подальшого використання цієї території.

Фото: Суспільне Запоріжжя Запорізький центр льотної підготовки ім. Покришкіна

""Мотор Січ" відкриє там льотну академію ім. Сікорського. Ще частину території ми будемо використовувати під проведення всіляких івентів на відкритому повітрі на постійній основі. І ще в одній частині плануємо відкрити індустріальний парк, щоб залучити інвестиції в громаду. Це буде територія з комунікаціями, де матимуть можливість розташовуватись різні підприємства та вести господарську діяльність", — поділився він.

Читайте також: На Запоріжжі планують відновити роботу центру льотної підготовки

Денис Коротенко пояснив, що реалізувати масштабні плани допоможе участь у державних програмах, які покликані дати громадам можливість самостійно наповнювати свої бюджети.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber