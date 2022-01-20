На Дніпропетровщині внаслідок займання житлового будинку 84-річний чоловік та 76-річна жінка отруїлися продуктами горіння. Про це йдеться на офіційному сайті управління ДСНС в області.

Подія сталася 20 січня на вулиці Довгополова селища Карабинівка Павлоградського району. Рятувальники отримали виклик, що спостерігається задимлення всередині оселі.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло на даху одноповерхового житлового будинку. Горіли перекриття даху та речі домашнього вжитку на горищі, внаслідок чого відбулося задимлення внутрішніх приміщень будинку.

Господарів будинку - подружжя пенсіонерів вивела на свіже повітря їхня донька, яка прийшла провідати батьків.

Після огляду працівниками екстреної медичної допомоги чоловіка з дружиною госпіталізували до Павлоградської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Вогнем пошкоджено домашнє майно та перекриття даху на загальній площі 2 кв.м.

Встановлюються причини займання.

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