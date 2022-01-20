На миколаївському пляжі тренувалися кайтери

У Миколаєві, на пляжі "Стрілка", 20 січня тренувалися кайтери південного регіону. Зібрались шість людей.

Кайтери відпрацювали запуск літунів у місті, а не як зазвичай — у степу.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Літун у небі

"Ми єдина всеукраїнська молодіжна громадська організація. У нас налічується майже 200 членів по всій Україні. Тому що у кожному регіоні є клуб обласний, у якому люди згуртовуються завдяки саме цій справі", — розказала Олена Компанієць.

За словами Олени Компанієць, учасники тренувань запускають придбані кайти, адже виготовленням літунів таких розмірів власноруч мало хто займається.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Тренування кайтерів у Миколаєві

Учасник тренування Павло Шмолевич прив’язав леєра кайтів до опор: парує панда, до неї пристебнутий тигр.

"Сьогодні навчально-тренувальні збори лідерів команд Миколаївської та Херсонської областей. Приїхали лідери збірних областей, приїхала лідерка міжрегіональної команди. І ми відпрацьовуємо спонтанно — коли бачимо гарну погоду і гарний вітер", — розказав Павло Шмолевич.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Повітряний змій у небі

За словами Павла Шмолевича, вітер у Миколаєві 20 січня поривчастий, при таких умовах учасники не звикли працювати.

За словами Олени Компанієць, наступні змагання із запуску кайтів заплановані на початок літа. Час проведення випробувань залежатиме від погодних умов та епідеміологічної ситуації.

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