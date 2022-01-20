У Львові школярів старших класів можуть перевести на онлайн-навчання

У Львові через стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 школярів 5-11 класів можуть на два тижні перевести на дистанційну форму навчання. Таку пропозицію надав міський штаб з протидії коронавірусу. Завтра, 21 січня, рішення ще має підтримати міська комісія з ТЕБ і НС. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Сьогодні, 20 січня, у Львові відбулося засідання штабу з протидії коронавірусу. Там розглядали варіанти щодо посилення карантинних обмежень через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, деякі пропозиції стосувалися шкіл. За словами керівниці управління освіти ЛМР Лесі Васюти, станом на 20 січня 301 учень та 208 працівників шкіл хворі на коронавірус.

"У 40 закладах загальної середньої освіти 125 класів перебуває на самоізоляції. Окрім того, є заклади загальної середньої освіти, які повністю перейшли на самоізоляцію, тому що там дуже високий рівень захворюваності. Це є 8 закладів. Серед них 1 заклад, який перейшов на дистанційне навчання для 5 -11 класів, а перші класи навчаються офлайн", — каже Леся Васюта.

Відтак, завтра, 21 січня, міський штаб з протидії коронавірусу рекомендуватиме комісії з ТЕБ і НС перевести учнів 5-11 класів на онлайн-навчання.

"Ситуація з дітьми є найкритичнішою. Станом на сьогодні близько 15% учнів міських шкіл або хворі, або мають підозру, або мають ознаки того чи іншого захворювання. Тож будемо пропонувати наступні рішення: перехід з понеділка, 24 січня, на дистанційне навчання учнів 5-11 класу та переведення на онлайн-форму секцій та гуртків", — каже перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Станом на сьогодні, 20 січня, у львівському "Охматдиту" перебуває 80 дітей, у дитячій лікарні на Орлика — 3 дитини.

Що відомо

На ранок 20 січня на Львівщині зареєстрували 1440 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 65 людей одужали, троє – померли.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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