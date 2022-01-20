У Кременчуці рятувальникам отримали нове обладнання

Понад 100 одиниць нового обладнання отримали надзвичайники Кременчука. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Рятувальникам передали 30 апаратів на стисненому повітрі та 84 панорамні маски. За допомогою цього обладнання вони працюватимуть у задимлених приміщеннях.

Шість із нових 30 апаратів на стисненому повітрі дають можливість паралельно підключити людину до дихального апарату та вивести із задимленої будівлі, додала Світлана Рибалко.

За словами речниці, їх використовують на пожежах, де проводять евакуацію людей. Нині такі апарати є у всіх підрозділах рятувальників у регіоні.

Як розповіла Світлана Рибалко, закупили обладнання за гроші з державного бюджету. Яка сума – не повідомили.

Читайте також:

Рятувальники Полтавщини отримали екіпірування з Шотландії