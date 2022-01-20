"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у Вінниці

Станом на 15:00 20 січня поліція перевірила 21 школу у Вінниці. Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП області Ірина Добровольська.
Фото: Суспільне Вінниця
Школи перевіряли вибухотехніки, інформація про замінування не підтвердилась.
Фото: Суспільне Вінниця
Наразі триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території.
Що відомо
- 20 січня о 10:30 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів Вінниці.
- Усіх дітей евакуювали.
- За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.