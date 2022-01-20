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"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у Вінниці
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"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у Вінниці

Юлія Бараболя
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Станом на 15:00 20 січня поліція перевірила 21 школу у Вінниці. Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП області Ірина Добровольська.

"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у ВінниціФото: Суспільне Вінниця

Школи перевіряли вибухотехніки, інформація про замінування не підтвердилась.

"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у ВінниціФото: Суспільне Вінниця

Наразі триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території.

Що відомо

  • 20 січня о 10:30 на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів Вінниці.
  • Усіх дітей евакуювали.
  • За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

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