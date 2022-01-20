"Перевірили 21 школу". Замінування навчальних закладів у Вінниці

Станом на 15:00 20 січня поліція перевірила 21 школу у Вінниці. Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП області Ірина Добровольська.

Фото: Суспільне Вінниця

Школи перевіряли вибухотехніки, інформація про замінування не підтвердилась.

Фото: Суспільне Вінниця

Наразі триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території.

Що відомо