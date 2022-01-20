Спартакіада військовослужбовців: у Луцьку розпочалися змагання з футзалу

У рамках щорічної спартакіади з різних видів спорту 20 січня у Луцьку розпочалися змагання військовослужбовців з футзалу, — розповів Суспільному співорганізатор змагань, військовослужбовець Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Руслан Бродовський.

У змаганнях бере участь шість команд військовослужбовців з Волинської, Хмельницької та Львівської областей:

Військова частина А 0959 з Луцька;

Військова частина А 2847 зі Стрия;

Військова частина А 2166 з селища Липники;

Військова частина А 3730 з Шепетівки;

6-ий прикордонний загін;

Військова частина А 4324 з селища Липники.

Мали бути вісім команд, але дві не змогли приїхати через виконання військових завдань, — каже співорганізатор змагань Руслан Бродовський.

Суспільне Волинь

З його слів, щороку відбувається спартакіада повітряного командування "Захід". Військові змагаються з кількох видів спорту: футзал, легка атлетика, прикладна стрільба.

"Кожне з міст бере до себе одне з видів змагань, нам випало щастя приймати в Луцьку спартакіаду з футзалу", — говорить Руслан Бродовський. Додає: усі команди гратимуть одна з одною, далі змагатимуться за першість.

Суспільне Волинь

Військовослужбовець Віктор Рибачук на змагання до Луцька приїхав із Шепетівки, Хмельницької області. Каже: у їхній команді всі дуже люблять футбол, міні-футбол зокрема.

Суперниками волинян у першій грі стали саме військовослужбовці з Хмельницької області.

Суспільне Волинь

Перший гол у футзальних змаганнях серед військовослужбовців західного регіону забили учасники волинської команди льотчиків. Торік команда Севастопольської бригади тактичної авіації, яка нині дислокується у Луцьку, була переможцем у таких змаганнях, — каже капітан команди Богдан Компанієць.

За підсумками першого дня турніру на першому місці команда з Шепетівки, на другому —волинські прикордонники, на третьому, у рівній позиції, команди з Липників, Стрия та луцькі льотчики, — каже співорганізатор змагань Руслан Бродовський. Фінальна гра відбудеться завтра, 21-го січня, в спорткомплексі ВНУ ім. Лесі Українки о 15:00.

Після дводенних змагань у Луцьку наступні будуть з гирьового спорту. Відбудуться вони в Івано-Франківську.

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