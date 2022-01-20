Для ковідних лікарень Миколаївщини закупили нове кисневе обладнання

Для лікарень Миколаївської області, котрі приймають хворих на коронавірус, закупили нове кисневе обладнання ― кисневі станції, кріоциліндри, концентратори тощо. Для цього до бюджету області надійшла державна субвенція у розмірі 22,5 млн грн.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови облдержадміністрації Юрій Гранатуров.

Всього у Миколаївській області хворих на коронавірус приймають 18 лікарень, з них шість лікарень першої хвилі, 12 ― другої хвилі.

"Окремо слід виділити лікарні Миколаєві, тому що в обласному центрі фіксують левову частку нових випадків COVID-19. У міських лікарнях №1, №3 та №5 нові кисневі станції запрацюють через два-три дні. В обласний центр лікування інфекційних хвороб придбали кріоциліндр на п’ять тисяч кубометрів, а у фтизіопульмонологічному центрі збільшили об’єм одного з кріоциліндрів з трьох до п’яти тонн", ― розповів Юрій Гранатуров.

Окрім того, зі слів Гранатурова, у фтизіопульмонологічному центрі є можливість розгорнути додаткові 250 місць для хворих на коронавірус. Це надасть можливість лікувати 600 хворих одночасно.

За словами Юрія Гранатурова, станом на 20 січня в 13-ти ковідних лікарнях області триває робота зі встановлення кисневого обладнання. Ще в п’ятьох лікарнях очікують на кисневі станції.

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