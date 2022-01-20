На Хмельниччині 52-річномо чоловікові за переслідування колишньої дружини може загрожувати до двох років ув'язнення. За інформацією правоохоронців, чоловік неодноразово погрожував та словесно ображав жінку.

"Протягом пів року житель села Більчин, що на Ізяславщині, вчиняв психологічне насильство стосовно колишньої дружини. Подружжя розлучилось, однак чоловік продовжував навідуватися до помешкання жінки де вчиняв сварки", - повідомили у поліції.

Додають, правоохоронці проводили бесіди з чоловіком та склали на нього шість адміністративних матеріалів по факту домашнього насильства. Проте підозрюваний продовжував ображати та погрожувати колишній дружині.

"Чоловік вдавався до погроз, словесних образ, одного разу навіть лопатою вибив вікно у помешканні колишньої дружини. Усе це завдавало жінці чималих психічних страждань. Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 - домашнє насильство"

Наразі справу передали на розгляд суду. Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, — до двох років ув’язнення.

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