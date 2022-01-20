Фонд Державного Майна України виставив на аукціон щодо продовження договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства "Котовський виноробний завод", що у м. Подільськ на Одещині. Стартова ціна без ПДВ становить 8 999 617 грн. Строк оренди 5 років.

Завод розташований по вулиці Соборна, 220. На його території є 23 будівлі та споруди, 320 машин й обладнання для виготовлення вина, 10 приладів та два транспортних засоби.

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Стартова ціна оренди становить 90 тисяч гривень, повідомив керівник Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

За даними Фонду, приміщення перебувають у задовільному технічному стані та забезпечені електропостачанням потужністю 400 кВт.

Орендар матиме змогу передавати винзавод у суборенду.

Пропозиції приймаються до 8 лютого 2022 року. Аукціон призначили на 9 лютого.

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