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За 43 млн грн: в Ізмаїлі створять шпиталь для хворих на коронавірус
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За 43 млн грн: в Ізмаїлі створять шпиталь для хворих на коронавірус

Марина Повертайло
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За 43 млн грн: в Ізмаїлі створять шпиталь для хворих на коронавірус Измаил.City

В Ізмаїлі Одеської області реконструюють нежитлову будівлю у шпиталь для хворих на COVID-19. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

На лікарняний заклад перетворять одноповерховий будинок, розташований на вул. Єдності, 75. Його площа – 633 кв. м. Майбутній шпиталь вміщуватиме 24 ліжко-місця.

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради виділило на реконструкцію 42 955 494 грн. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 лютого. Усі роботи повинні завершитися до 22 грудня 2025 року.

За 43 млн грн: в Ізмаїлі створять шпиталь для хворих на коронавірусИзмаил.City

Будівля в Ізмаїлі, яку реконструюють в шпиталь для хворих на коронавірус

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