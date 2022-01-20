Київрада хоче направити звернення до ВРУ та прокуратури на підтримку Порошенка

Київська міська рада проголосувала за включення в порядок денний сесії звернення до Офісу президента, Верховної ради України, Офісу генерального прокурора та інших державних органів щодо "недопущення політичного переслідування п'ятого президента". Міський депутат Андрій Вітренко від "Слуги народу" заявив, що такі дії органу будуть виходити за рамки Конституції.

Відповідне рішення підтримали 64 депутати на позачерговому засіданні Київської міської ради.

"Київська міська рада планує звернутись до голів фракцій ВРУ, президента України і Офісу Генпрокурора з вимогою припинити політичні репресії в державі", — написав нардеп Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Київради.

Депутат від "СН" Андрій Вітренко наполягає на тому, що такі дії органу будуть виходити за рамки повноважень, а дії Київради будуть порушувати Конституцію України. На додачу, решта "слуг" у Київраді переконували, що сьогоднішнє позачергове засідання Київради скликане для "захисту однієї особи".

"В Конституції України немає жодного права Київської міської ради втручатися в роботу судді, слідчих органів. В Конституції немає такого права для Київської міської ради захищати одну окрему особу", — зазначив Вітренко.

Що відомо

Державне бюро розслідувань та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявили, що оскаржуватимуть рішення суду щодо народного депутата, експрезидента Петра Порошенка: 19 січня у справі про державну зраду йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів (Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра) підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу