Двох іноземців без документів затримали на Закарпатті

П'ятьох іноземців виявили на посту "Нижні Ворота" на Закарпатті. Двоє з них не мали при собі документів. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Закарпаття у Facebook.

"20 січня близько 7-ї години ранку інспектори зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Коли правоохоронці попросили показати документи, то водій поводив себе знервовано", — йдеться в повідомленні.

Суспільне Закарпаття

Поліцейські побачили, що в салоні їдуть 6 людей, що більше ніж дозволено в легковому авто.

"Під час перевірки документів, вони з’ясували, що троє пасажирів – це іноземці, які перебувають на території України незаконно. На місце інспектори викликали слідчих", — йдеться в повідомленні.

Іноземців доставили до Воловецького відділення Мукачівського районного управління поліції. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

"До відділення привезли 5 іноземців. Троє з них мають документи і перебувають на території України законно. Двоє людей ніяких документів при собі не мали. Наразі іноземці перебувають у відділенні поліції до з'ясування обставин справи", — розповіла речниця.

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