Поліція встановила місцеперебування 29-річної жінки, чотиримісячна дочка якої померла у кареті швидкої 17 січня в Запоріжжі.

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська.

Жінці повідомили про підозру за ст. 166 КК (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі. Сьогодні, 20 січня, в Орджонікідзевському суді буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу.

Як раніше повідомляло Суспільне, 17 січня матір пішла з дому, залишивши дитину на знайомого, який і викликав швидку, коли дитині стало зле — дівчинка була непритомна та не дихала. Реанімаційні заходи проводили дві бригади дорослої та дитячої реанімації, але врятувати життя дитини не вдалося.

Медики та співробітники поліції виявили, що у квартирі у Вознесенівському районі Запоріжжя, де матір дитини проживала разом із чоловіком, панує антисанітарія та немає належних умов для догляду за дитиною. За словами речниці нацполіції в області Олени Лебединської, мати померлої дівчинки раніше притягували до відповідальності за незаконне зберігання наркотиків.

Начальниця служби у справах дітей міської ради Наталія Сиворакша каже, що жінка народила дитину восьмого вересня. Після виписки із пологового, вона не ставала на облік ні в міських, ні обласних медзакладах.

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Як повідомляє кореспондент Суспільного Герман Дубінін, сьогодні, 20 січня, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід матері дитини - 60 днів тримання під вартою.

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