На Дніпропетровщині молодшому інспектору одного з відділів Синельниківської виправної колонії №94 повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних речовин. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

Зазначається, що під час особистого огляду працівника поліцейські виявили у нього майже 3 г канабісу, 8,5 г метадону, 0,5 г метамфетаміну та 1,6 г сильнодіючого лікарського засобу – дифенгідраміну.

Досудове розслідування триває. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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