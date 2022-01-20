На Донеччині поблизу залізниці виявили схрон мінами та вибухівкою

У Донецькій області біля залізничної колії правоохоронці виявили тайник з мінами, вибухівкою, а також протипіхотна міна, виробництва РФ. Про це повідомила речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

"Схрон був прихований у покинутому колодязі поблизу залізничної колії магістрального напрямку "Маріуполь-Волноваха",— розповіла речниця.

Прищепа зазначила, що зі схованки вилучено протитанкову міну, вибухівку, 3 реактивні протитанкові гранати, протипіхотну міну МОН-50, боєприпаси до гранатометів, 8 гранат Ф-1 та 3 ящики з набоями до стрілецької зброї.

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