Вкусив власницю: на Мукачівщині виявили хворого на сказ собаку

У селі Ключарки Мукачівського району виявили собаку, хворого на сказ. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

"Собака вкусив свою власницю за кисть. На наступний день собака помер. Її доставили у Мукачівську ветлабораторію, а звідти до випробувального центру Хустської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини. Там собаці встановили діагноз — сказ, — розповів Суспільному заступник начальника мукачівського міського управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Костянтин Адаменко.

За його словами, власниця собаки зараз отримує антирабічні щеплення.

"Тепер будуть проводити ДНПК, де розроблять комплексний план заходів. Будуть проводити обстеження дворогосподарств, щеплення, роз'яснювальну роботу", — сказав Костянтин Адаменко.

"Зараз ветеринарні спеціалісти Мукачівського району обстежують у Ключарках дрібні домашні тварини, які відповідно до інструкції щодо сказу увійшли до зони нагляду. Станом на 19.01.2022 р. хворих чи підозрілих у захворюванні тварин на сказ не виявлено. Але робота у цьому напрямі триває", — йдеться на сайті Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

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