Вкусив власницю: на Мукачівщині виявили хворого на сказ собаку

У селі Ключарки Мукачівського району виявили собаку, хворого на сказ. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
"Собака вкусив свою власницю за кисть. На наступний день собака помер. Її доставили у Мукачівську ветлабораторію, а звідти до випробувального центру Хустської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини. Там собаці встановили діагноз — сказ, — розповів Суспільному заступник начальника мукачівського міського управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Костянтин Адаменко.
За його словами, власниця собаки зараз отримує антирабічні щеплення.
"Тепер будуть проводити ДНПКДержавна надзвичайна протиепiзоотична комiсiя, де розроблять комплексний план заходів. Будуть проводити обстеження дворогосподарств, щеплення, роз'яснювальну роботу", — сказав Костянтин Адаменко.
"Зараз ветеринарні спеціалісти Мукачівського району обстежують у Ключарках дрібні домашні тварини, які відповідно до інструкції щодо сказу увійшли до зони нагляду. Станом на 19.01.2022 р. хворих чи підозрілих у захворюванні тварин на сказ не виявлено. Але робота у цьому напрямі триває", — йдеться на сайті Держпродспоживслужби в Закарпатській області.