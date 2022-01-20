Запоріжанка Наталія Шамрай шукає можливість встановити пандус або підіймач на другий поверх будинку, де вона мешкає з дітьми. Наразі, щоб відправитися з 10-річними двійнятами на прогулянку, жінці доводиться виносити їх на руках, адже інвалідні візки не вміщуються до ліфта.

В гостях у родини побував кореспондент Суспільного Герман Дубінін.

Мати-героїня Наталія Шамрай сама виховує п’ятьох дітей. Двоє хлопчиків мають діагноз діабет, а у молодших хлопчика та дівчинки — дитячий церебральний параліч. Ілля та Вероніка не можуть ходити до школи, але навчаються з педагогами та з мамою вдома.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вероніка та Ілля вміють читати, писати та рахувати.

Щоб двійнята могли погуляти, брат допомагає їм зібратися, а мама виносить на вулицю. Жінка мріє обладнати лоджію, щоб виходити було простіше.

"Там можна зробити пандус. Розумію, що це мрія. Або підіймач. Щоб ми могли з дітьми просто вийти з кімнати й пішли гуляти. Без ліфта, без того, щоб їх нести на руках", — каже Наталія.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Шамрай

Як повідомила Суспільному заступниця директора Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Анна Гошко, спочатку потрібно розробити робочий проєкт реконструкції, або облаштування пандусу чи підіймача.

Фото: Суспільне Запоріжжя За словами Наталії прибудова до будинку утворює кут, тож поява підіймача не завадить пішоходам

Виробник такого обладнання Андрій Ганоцький зазначив, що замовники також повинні отримати дозволи на відповідні архітектурні зміни, але втілити проєкт цілком можливо:

"Підіймач на другий поверх зробити реально. Він може бути, швидше за все, тільки з гідравлічним приводом. Тому, що заходи безпеки ніхто не скасовував. Вартість, на цей час, приблизно 100 тисяч грн: це виготовлення, монтаж і укриття цього підіймача. Просто так, у відкритому вигляді підіймач — це не естетично й не гарно. Отримають вони дозвіл — будь ласка, все можна зробити", — сказав Андрій Ганоцький.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Наразі Наталія Шамрай планує звернутися до депутатів Запорізької обласної та міської рад, а також народних депутатів України від Запоріжжя з проханням допомогти розробити проєкт та профінансувати його втілення.

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