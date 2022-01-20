Епідситуація на Тернопільщині: що кажуть в обласній комісії

Через погіршення епідситуації в області скликали комісію з надзвичайних ситуацій. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, працівники місцевих органів самоврядування, які не вакциновані двічі, мають бути відсторонені від роботи.

Директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко розповіла, що в області є громади, у яких щеплені тільки 2% працівників. Виконавчий директор обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв каже, Тернопільщину можуть віднести до помаранчевої зони епідситуації через те, що коефіцієнт виявлення коронавірусу в області вищий за 20%.

Нагадаємо, у 1 144-х жителів Тернопільщини підтвердили КОВІД-19 за минулу добу. Це на 618 випадків інфікування більше, ніж попередньої доби, розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. За його словами, вчора в області померли 6 людей з коронавірусом. З початку пандемії COVID-19 в області лабораторно підтвердили в понад 113 тисяч осіб, майже 106 тисяч з них вже видужали та 2 188 людини померли.

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