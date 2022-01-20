Вночі 21 січня в Черкаській області буде сніг. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, найближчої доби в області очікують сніг, ожеледь, ожеледицю та пориви вітру.

"Вночі 21 січня на Черкащині сніг. Протягом доби по області та в місті Черкаси на дорогах ожеледиця, вдень ожеледь, пориви вітру 15 – 20 м/с", – поінформував синоптик.

Він попередив про перший рівень небезпечності – "жовтий".

За повідомленням Віталія Постриганя, температура вночі від -3 до -8º, вдень від 0 до -5º.

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