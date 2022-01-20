20 січня о 2:00 в Івано-Франківську 35-річний чоловік повідомив на "102", що замінував двері квартири. Він погрожував підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина.
Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції в області.
На місце події приїхали патрульні, слідчі, вибухотехніки та працівники інших екстрених служб.
"Після тригодинних перемовин із чоловіком, залучивши товариша-франківця, поліцейські зайшли у квартиру. У цей час чоловік тримав у руках ніж. Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав", — йдеться у дописі.
Під час огляду помешкання вибухотехніки не підтвердили замінування, утім вилучили страйкбольну Граната для страйкболу може мати різну спеціалізацію, але основа конструкції, як правило, всюди однакова: у корпусі з безпечного матеріалу (картону чи пластику) розміщено піротехнічний заряд і запал гранату.
Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Іванофранківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, повідомляють поліцейські.
Його затримали за ст. 208 особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, — карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. та ч. 1 ст. 259 Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, — карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські готують затриманому повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
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