20 січня о 2:00 в Івано-Франківську 35-річний чоловік повідомив на "102", що замінував двері квартири. Він погрожував підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина.

Про це інформують на Facebook-сторінці Нацполіції в області.

На місце події приїхали патрульні, слідчі, вибухотехніки та працівники інших екстрених служб.

"Після тригодинних перемовин із чоловіком, залучивши товариша-франківця, поліцейські зайшли у квартиру. У цей час чоловік тримав у руках ніж. Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав", — йдеться у дописі.

Фото: Facebook/Нацполіція в області Чоловік мав при собі ніж

Під час огляду помешкання вибухотехніки не підтвердили замінування, утім вилучили страйкбольну гранату.

Фото: Facebook/Нацполіція в області Вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Іванофранківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, повідомляють поліцейські.

Його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські готують затриманому повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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