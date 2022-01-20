Напад на бригаду швидкої у Харкові: медики отримали забої

19 січня у Харкові чоловік побив медиків бригади екстреної допомоги. Лікар та фельдшер отримали забої.

Швидку для чоловіка викликали перехожі, він був непритомним, розказав Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"Після того, як чоловікові надали допомогу, він отямився та проявив агресію", — розказав Забашта.

За його словами, чоловік, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин: вдарив лікаря в обличчя, фельдшера — по руці. Медичної допомоги травмовані не потребували, сказав Забашта.

"Медики отримали легкі тілесні ушкодження. Скористалися тривожною кнопкою, у нас є договір зі службою охорони — вони приїхали за три хвилини, швидше, ніж поліція", — розказав Віктор Забашта.

Статистики, скільки випадків нападів на співробітників бригад швидкої було минулого року, у Центрі екстреної допомоги та медицини катастроф не ведуть.

"Напади на медиків були, є та будуть", — сказав Забашта.

Суспільне звернулося за коментарем до пресслужби поліції Харківщини.

Читайте також

У Харкові перевіряють повідомлення про мінування всіх шкіл міста