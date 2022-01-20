На Херсонщині відключать понад 2,5 тисячі боржників з оплати електроенергії

На Херсонщині відключать понад 2,5 тисячі абонентів, які заборгували за спожиту електроенергію.

Про це йдеться на сторінці АТ "Херсонобленерго" у Facebook.

На 19 січня 400 боржників вже відключили. Це почали робити з 10 січня цього року.

Якщо споживач не згоден з сумою у рахунках, відключенням, то всі ці питання він вирішує виключно з постачальником електричної енергії "Херсонською обласною енергопостачальною компанією".

Що відомо:

Херсонщина вийшла з "червоної зони" епіднебезпеки. Тому відновили процес відключення боржників з оплати енергопостачання.

Більше тисячі споживачів, які отримали повідомлення про відключення електроенергії, вже вирішили питання заборгованості. Їм постачальна компанія скасувала вимогу про відключення їх об’єктів.

Читайте також:

У Новій Каховці на Херсонщині гуртожитки через борги відключать від електропостачання

Мешканці гуртожитку на Херсонщині півтора місяця живуть без електрики та опалення

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber