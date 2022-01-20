Вітер та морози до -18°C: синоптики розповіли про погоду на Хмельниччині

На Хмельниччині 21 січня синоптики прогнозують вітряну погоду, окремі пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі знизиться до -18°C.

Про це Суспільному повідомила синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Валентина Васількова.

20 січня на Хмельниччині очікують опади у виді снігу та мокрого снігу. На дорозі можлива ожеледиця. Вітер південно-західного напрямку - поривчастий (15-20 м/с). Температура повітря від -2°C до +3°C.

21 січня на Хмельниччині утримається вітряна погода, окремі пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Часом 21 січня на території області падатиме невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Температур повітря становитиме вночі 2-7°C морозу, вдень від 0°C до -5°C.

Наступні чотири доби, 22-25 січня, також падатиме сніг. 24 січня опади малоймовірні. Температура повітря поступово знизиться до 13-18°C морозу, денна температура коливатиметься від -2°C до -4°C. Вітер 5-12 метрів за секунду.

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