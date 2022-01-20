27 гектарів на 49 років. На Вінниччині підприємство перестало платити за землю

На Вінниччині у власність Мурованокуриловецької селищної ради повернули 27 гектарів землі, вартістю більше 100 мільйонів гривень. Раніше цю землю взяло в оренду підприємство на 49 років, але за оренду не платили.
Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної прокуратури.
"У 2019 році ТОВ на підставі рішення селищної ради отримало землю в строкове платне користування на 49 років із цільовим призначенням для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій", — йдеться в повідомлення.
Проте згодом орендар порушив норми договору та припинив сплачувати орендну плату до бюджету громади.
Прокуратура звернулася з відповідною позовною заявою до суду, яка судом задоволена.
На сьогодні селищна рада отримала можливість належно розпоряджатися своїми земельними ресурсами.
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