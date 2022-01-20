У 2021 році жителям Кіровоградської області повернули за неякісний товар та послуги майже 400 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко. За її словами, до управління від людей надійшло 650 звернень. Найбільше скарг стосувалися якості надання житлово-комунальних послуг, купівлі побутової та електротехніки, відмови у гарантійному обслуговуванні.

Неякісний товар замінюють чи повертають гроші

Щодо житлово-комунального господарства, то це нарахування боргів. Коли споживач не хоче платити за послугу, якою не користується.

"Наприклад, є плата за розподіл газу. Звертається споживач, який має квартиру. В ній ніхто не проживає, газом не користується, відповідно за нього не платить, бо не змінюються показники лічильника. За доставку газу споживачеві нарахували борг, бо, згідно нормативних документів, на кожне помешкання встановлюється мінімум, який людина використовує. Навіть якщо ви цього не зробили, все одно маєте заплатити за розподіл газу. Це питання складне і дуже рідко такі вимоги задовольняють".

Що стосується побутової техніки, то у більшості випадків права людей задовольняють, говорить речниця. Продавці замінюють неякісний товар, повертають гроші чи обслуговують за гарантією.

"Наприклад у 2021 році чоловік купив за 21400 гривень мобільний телефон. В характеристиці до товару було вказано, що він вологостійкий. Через декілька днів після купівлі на екрані з’явились кольорові смуги. Він звернувся до продавця, який відправив телефон на діагностику. У висновку написали, що всередині пристрою є сліди корозії, тобто туди потрапила волога, і це є підставою відмовити у поверненні грошей за товар. Після звернення до управління, гроші людині віддали".

Купувати краще в інтернет-магазинах

За словами Наталії Шевченко, найважче повернути гроші за неякісний товар, який люди замовляють в Інтернеті.

"Людина у соцмережі купує собі сукню, а її якість не відповідає тому, що вона очікувала. З даних продавця є лише номер карти, на яку оплатили гроші, місто і номер пошти, звідки відправили замовлення. Тому знайти таких підприємців нереально. В даному випадку треба бути обачними і купувати речі в інтернет-магазинах, бо там є дані про підприємців".

Наталія Шевченко також радить бути уважними при укладання договору на купівлю вікон. В оману здебільшого вводять пенсіонерів, говорить вона.

"Приїжджає працівник і робить заміри вікна, який людина хоче замінити. Ці дані вписує в договір. Зазвичай ніхто зі споживачів не переміряє і не перевіряє, що туди вписали. Коли привозять вікно і воно виявляється іншого розміру, тоді люди вже дивляться у договір. Так роблять підприємці, які незрозуміло де беруть ті вікна. У договір вони вписують той розмір, який їм потрібно продати. Ще буває, що замість горизонтального вікна, замовнику можуть привезти вертикальне".

Щоб подібних випадків не траплялося, каже речниця, під час укладання договору, якщо споживача щось турбує, можна звернутися у консультаційний центр захисту споживачів.

Як повернути гроші

Найперше, що потрібно зробити – це піти в магазин в якому ви купили товар. Сказати, що він неякісний, можна написати заяву на магазин, в якій треба вказати свою вимогу: повернути гроші чи зробити гарантійне обслуговування. Якщо продавець відмовляється це робити, тоді необхідно звертатися до управління прав споживачів за адресою: Кропивницький, вулиця Тараса Карпи, 84.

"При зверненні споживач повинен мати підтверджуючий документ на покупку або замовлення, чек, договір або квитанцію про оплату. На договорі має бути заначено, хто підприємець, печатка та його підпис".

Що відомо

За словами Наталії Шевченко, у 2020 році жителям Кіровоградської області повернули 385800 гривень за неякісний товар та послуги.

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