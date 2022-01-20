Пластикові пляшки, побутову тару та поліетилен сортують та утилізують на запорізькій майстерні "Пластикон". Майстерня почала працювати з грудня минулого року. За цей час вже зібрали 30 кілограмів пластику.

Про це Суспільному розповіла голова громадської організації "Запоріжжя без сміття" Ірина Щетиніна.

Спочатку пластик подрібнюють механічною дробаркою, після – тирсу запікають і використовують для виготовлення новорічних прикрас, предметів декору та горщиків для квітів.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Відвідувачка майстерні "Пластикон" Тетяна розповідає, сортувати сміття вдома почала два місяці тому. Нині навчає цього й своїх батьків.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тетяна, сортує сміття

"Нещодавно дізналась, що відкрилась майстерня і сюди можна різні види сміття приносити. Не проблематично сортувати, на кожному є маркування необхідне, можна розібратись. Але прийшла і виявила, що той пластик, який я думала, що можна здавати, поки що не приймають на переробку, тому буду його зберігати далі", — розповідає жінка.

Запоріжанка Наталія сортує сміття два роки. До майстерні на переробку принесла три пакети вторсировини.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія, сортує сміття

"Упаковки з мийних засобів, пляшки з-під води, банки з вітамінів. Я думаю, що це дуже необхідно, ви подивіться на наші прибудинкові території – вони всі в пластикових пакетах, всі брудні й тому краще здати їх на переробку", — наголошує запоріжанка.

Голова громадської організації "Запоріжжя без сміття" Ірина Щетиніна каже, здавати треба вимиті та чисті упаковки, щоб потім їх правильно переробити або утилізувати. У майстерні приймають пластик восьми видів із відповідним маркуванням. Його можна знайти на виробі – це трикутничок, всередині цифра, а поруч літери, які позначають тип пластику.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Ми в майстерні приймаємо розширений перелік пластику саме для того, щоб спробувати його самотужки його переробити. Наші колеги з-за кордону та з України вже також це роблять у подібних майстернях, тому і ми взяли на себе таку місію. Наразі ми успішно вже переробляємо пластик типу 2 HDPE", — пояснює Ірина Щетиніна.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Щетиніна, голова громадської організації "Запоріжжя без сміття"

Читайте також: Екологічні організації Запоріжжя провели перший спільний екоярмарок

Також у майстерні збирають та сортуюсь пластикові пакети, а після передають на підприємства-заготівельники вторсировини міста. Зокрема приймають поліетилен з маркуванням LDPE, тобто поліетилен низької щільності або матеріал, з якого роблять поліетиленові пакетики.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Окрім твердого пластику, ми у майстерні приймаємо пакувальну плівку, а також звичайні пакети-маєчки з супермаркету, великі щільні білі пакети, пакети від кур’єрських служб, від молока. Хочу звернути увагу, що ми приймаємо пакетики за умови, якщо вони тягнуться і на них або немає маркування, або є маркування LDPE", — зазначає Ірина Щетиніна.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Приймають вторсировину у майстерні на безоплатній основі. Працює "Пластикон" у понеділок, середу, п’ятницю та суботу за адресою вулиця Сергія Серікова, 30.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber