До низки наступних населених пунктів Донецької області припинено подачу води через аварійно-відновлювальні роботи на Другому Донецькому водопроводі. Про це повідомляє "Вода Донбасу".

"Олексієво-Дружківка, Олександро-Калинове, Дружківка, Катеринівка, Зоря, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка, Клебан-Бик, Новодмитрівка, Новгородське, Осинове, Плещеївка, Петрівка, Романівка, Яблунівка, Щербинівка — припинена подача води", — повідомили у КП "Вода Донбасу".

Додали, що скоротили подачу води до Краматорська та Слов'янська.

Що відомо

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

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