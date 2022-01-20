На Вінниччині вантажівка збила двох пішоходів, один з них загинув

19 січня у Гайсинському районі сталась ДТП за участі вантажівки та пішоходів. Один з них загинув. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Попередньо, 57-річний водій вантажівки наїхав на двох пішоходів.
Їх госпіталізували до лікрані. Під час медичної допомоги 20-річний пішохід загинув, 31-річний знаходиться в лікарні у важкому стані.
Наразі ведеться слідство.
Відкрито кримінальне провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.
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