На Вінниччині вантажівка збила двох пішоходів, один з них загинув

19 січня у Гайсинському районі сталась ДТП за участі вантажівки та пішоходів. Один з них загинув. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Попередньо, 57-річний водій вантажівки наїхав на двох пішоходів.

Їх госпіталізували до лікрані. Під час медичної допомоги 20-річний пішохід загинув, 31-річний знаходиться в лікарні у важкому стані.

Наразі ведеться слідство.

Відкрито кримінальне провадження "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.

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