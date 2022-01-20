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У Хмельницькій громаді стартував спортивний проєкт "Sport for children"
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У Хмельницькій громаді стартував спортивний проєкт "Sport for children"

Владислав Васильчук
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У Хмельницькій громаді стартував спортивний проєкт "Sport for children" Фото: ХМР

У школах Хмельницької громади розпочався спортивний проєкт "Sport for children". Його мета популяризувати здоровий спосіб життя серед школярів громади. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

У рамках проєкту фахівці центру по роботі з дітьми та підлітками, проводять спортивні змагання серед дітей.

"Діти випробовують свої сили в естафетах та дисциплінах, що входять до програм "Дитячої легкої атлетики IAAF" та Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів "Cool Games"", - йдеться у повідомлені.

У рамках проєкту фахівці центру по роботі з дітьми та підлітками, проводять спортивні змагання серед дітейФото: ХМР

У рамках проєкту фахівці центру по роботі з дітьми та підлітками, проводять спортивні змагання серед дітей

Наразі педагоги вже провили змагання у Богдановецькому та Копистинському НВК. У спортивно-масовому заході взяли участь учні 3-6 класів. Учні змагалися між собою у спритності, вправності та технічності у різних видах естафет, зазначили у пресслужбі міської ради.

Учні змагалися між собою у спритності, вправності та технічності у різних видах естафетФото: ХМР

Учні змагалися між собою у спритності, вправності та технічності у різних видах естафет

Додають, учасники, крім позитивних емоцій, отримали призи від міського Центру по роботі з дітьми та підлітками. Надалі такі змагання проводитимуться і в інших освітніх закладах міської громади.

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