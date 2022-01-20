У Миколаєві 20 січня підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" тимчасово призупинило подачу теплопостачання до житлових будинків споживачів.

Інформацію про це підтвердила фахівець із зв'язків із громадськістю та пресою підприємства Інна Підвисоцька.

За словами Інни Підвисоцької, подачу теплопостачання до 14:00 призупинили за адресами:

вул. Спортивна, 1, 7, 11, 15;

вул. Генерала Карпенка, 36, 38, 40, 42, 40-А, 46, 47, 75, 77.

"Є необхідність у заміні ділянки теплових мереж, бо вони з часом зношуються, виходять з експлуатації, тож є необхідність частково їх замінити. Для того, щоб надалі опалювальний сезон йшов безаварійно, зараз фахівці підприємства працюють над усуненням проблеми у найкоротші терміни", — розказала Інна Підвисоцька.

За словами Інни Підвисоцької, фахівці підприємства виконують ремонтні роботи на тепломережі та замінюють ділянку трубопроводу (близько 6 м діаметром 159 мм).

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