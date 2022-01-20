У Харківській області у пожежі в побутовому вагончику загинув охоронець

В полі поблизу села Ковалівка Богодухівського району згорів побутовий вагончик — загинув 64-річний охоронець.

Пожежа сталася 19 січня, повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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Вагончик повністю згорів — коли приїхали на місце, займання вже не було.

За інформацією рятувальників, загиблий працював у приватній організації. Ймовірна причина виникнення пожежі — необережне поводження з вогнем: займання сталося через обігрівач чи паління в приміщенні.

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