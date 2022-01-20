У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

У Вінниці, на площі Європейській відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час оборони ДАПу. До інтерактивної Стели пам'яті зібралися вінничани, бійці та ветерани АТО/ООС поклали квіти.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

За офіційними данними під час зихисту летовища загинуло 8 бійців та троє добровольців із Вінниччини — говорить організатор заходу Олег Клембовський.

Фото: Суспільне Вінниця

"Дуже важливо пам'ятати про цей день, бо він є важливим для нас, люди живі, коли про них пам'ятають", — каже Олег Клембовський.

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