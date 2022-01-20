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У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту
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У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

Юлія Бараболя
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У Вінниці, на площі Європейській відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час оборони ДАПу. До інтерактивної Стели пам'яті зібралися вінничани, бійці та ветерани АТО/ООС поклали квіти.

У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропортуФото: Суспільне Вінниця

У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропортуФото: Суспільне Вінниця

За офіційними данними під час зихисту летовища загинуло 8 бійців та троє добровольців із Вінниччини — говорить організатор заходу Олег Клембовський.

У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропортуФото: Суспільне Вінниця

"Дуже важливо пам'ятати про цей день, бо він є важливим для нас, люди живі, коли про них пам'ятають", — каже Олег Клембовський.

Що відомо

  • Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.
  • Бої розгорнулися між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ, з іншої - за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.
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