У Вінниці вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

У Вінниці, на площі Європейській відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час оборони ДАПу. До інтерактивної Стели пам'яті зібралися вінничани, бійці та ветерани АТО/ООС поклали квіти.
Фото: Суспільне Вінниця
Фото: Суспільне Вінниця
За офіційними данними під час зихисту летовища загинуло 8 бійців та троє добровольців із Вінниччини — говорить організатор заходу Олег Клембовський.
Фото: Суспільне Вінниця
"Дуже важливо пам'ятати про цей день, бо він є важливим для нас, люди живі, коли про них пам'ятають", — каже Олег Клембовський.
Що відомо
- Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України.
- Бої розгорнулися між українськими військами і бійцями добровольчих формувань з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань і окупаційних військ, з іншої - за контроль над Донецьким міжнародним аеропортом.