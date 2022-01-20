У Дніпрі патрульні виявили нетверезого водія, який здійснював перевезення пасажирів - працівників одного з підприємств міста. Про це йдеться на офіційній сторінці патрульної поліції області у Facebook.

18 січня, близько 18-ї години, патрульні помітили на проспекті Сергія Нігояна автомобіль Mercedes Benz, що проїхав на заборонений сигнал світлофору. вони одразу зупинили водія транспортного засобу.

Під час спілкування патрульні помітили у 66-річного кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування. Драгер показав, що в крові водія 0,91 проміле алкоголю.

Патрульна поліція Дніпропетровщини Драгер показав вміст алкоголю у крові водія

Патрульні вилучили у кермувальника водійське посвідчення та склали на нього протокол за статтею "Керування у стані сп'яніння" та постанову за порушення правил дорожнього руху.

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