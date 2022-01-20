На Закарпатті через службову недбалість судитимуть директора однієї з центральних районних лікарень краю. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, в.о директора підприємства, уклав договір на закупівлю обладнання для ПЛР-тестування із порушенням податкового законодавства.

"Він перерахував постачальнику майже 1,5 млн грн з державних коштів включно із ПДВ – 245 тис. грн. При цьому службовець знехтував тим фактом, що з березня 2020 року при придбанні товарів для боротьби з COVID-19 замовника звільняють від оподаткування. Так, майже чверть мільйона гривень товариству перерахували безпідставно, а громаді, відповідно, завдали збитків на цю суму", — розповіла речниця.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до шести місяців арешту або до трьох років обмеження волі , або позбавлення волі на той самий термін та до 12750 гривень штрафу.

Що про підозру розповів директор

З власних джерел Суспільному повідомили, що йдеться про директора Мукачівської райлікарні, депутата обласної ради від "Команди Андрія Балоги" Євгена Мешка. У ексклюзивному коментарі Суспільному він розповів, що наразі ситуацію не коментуватиме, поки йде досудове розслідування. "Після рішення суду може бути коментар. Тільки після офіційного рішення суду я скажу свою думку", — зазначив Євген Мешко.

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