679 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

19 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 679 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 18 479 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 209 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 1976 (+12);

Гадяцький – 1665 (+2);

Гадяч – 2449 (+14);

Глобинський – 3280 (+2);

Горішні Плавні – 6945 (+21);

Гребінківський – 1596 (+5);

Диканський – 1862 (+14);

Зіньківський – 2828 (+4);

Карлівський – 3103 (+30);

Кобеляцький – 2771 (+24);

Козельщинський – 1800 (+1);

Котелевський – 2018 (+5);

Кременчук – 18477 (+72);

Кременчуцький – 2594 (+4);

Лохвицький – 3718 (+7);

Лубенський – 1760 (+12);

Лубни – 5764 (+36);

Машівський – 1423 (+15);

Миргород – 4729 (+31);

Миргородський – 2041 (+4);

Новосанжарський – 2191 (+2);

Оржицький – 1391 (+2);

Пирятинський – 2526 (+18);

Полтава – 49114 (+239);

Полтавський – 7484 (+48);

Решетилівський – 1949 (+22);

Семенівський – 1513 (+1);

Хорольський – 2475 (+8);

Чорнухинський – 630 (+7);

Чутівський – 1584 (+17).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 752 людей. Одужали за увесь час 137 351 людей, а летальних випадків — 3 905 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 496 жителів регіону.

Що відомо: