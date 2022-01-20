679 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

19 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 679 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 18 479 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 209 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 1976 (+12);
- Гадяцький – 1665 (+2);
- Гадяч – 2449 (+14);
- Глобинський – 3280 (+2);
- Горішні Плавні – 6945 (+21);
- Гребінківський – 1596 (+5);
- Диканський – 1862 (+14);
- Зіньківський – 2828 (+4);
- Карлівський – 3103 (+30);
- Кобеляцький – 2771 (+24);
- Козельщинський – 1800 (+1);
- Котелевський – 2018 (+5);
- Кременчук – 18477 (+72);
- Кременчуцький – 2594 (+4);
- Лохвицький – 3718 (+7);
- Лубенський – 1760 (+12);
- Лубни – 5764 (+36);
- Машівський – 1423 (+15);
- Миргород – 4729 (+31);
- Миргородський – 2041 (+4);
- Новосанжарський – 2191 (+2);
- Оржицький – 1391 (+2);
- Пирятинський – 2526 (+18);
- Полтава – 49114 (+239);
- Полтавський – 7484 (+48);
- Решетилівський – 1949 (+22);
- Семенівський – 1513 (+1);
- Хорольський – 2475 (+8);
- Чорнухинський – 630 (+7);
- Чутівський – 1584 (+17).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 752 людей. Одужали за увесь час 137 351 людей, а летальних випадків — 3 905 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 496 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19