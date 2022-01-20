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679 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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679 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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679 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

19 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 679 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 18 479 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 19 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 209 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 1976 (+12);
  • Гадяцький – 1665 (+2);
  • Гадяч – 2449 (+14);
  • Глобинський – 3280 (+2);
  • Горішні Плавні – 6945 (+21);
  • Гребінківський – 1596 (+5);
  • Диканський – 1862 (+14);
  • Зіньківський – 2828 (+4);
  • Карлівський – 3103 (+30);
  • Кобеляцький – 2771 (+24);
  • Козельщинський – 1800 (+1);
  • Котелевський – 2018 (+5);
  • Кременчук – 18477 (+72);
  • Кременчуцький – 2594 (+4);
  • Лохвицький – 3718 (+7);
  • Лубенський – 1760 (+12);
  • Лубни – 5764 (+36);
  • Машівський – 1423 (+15);
  • Миргород – 4729 (+31);
  • Миргородський – 2041 (+4);
  • Новосанжарський – 2191 (+2);
  • Оржицький – 1391 (+2);
  • Пирятинський – 2526 (+18);
  • Полтава – 49114 (+239);
  • Полтавський – 7484 (+48);
  • Решетилівський – 1949 (+22);
  • Семенівський – 1513 (+1);
  • Хорольський – 2475 (+8);
  • Чорнухинський – 630 (+7);
  • Чутівський – 1584 (+17).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 145 752 людей. Одужали за увесь час 137 351 людей, а летальних випадків — 3 905 (9 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 496 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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