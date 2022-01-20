На Рівненщині за добу підтвердили 669 COVID-випадків. Померли двоє людей

На Рівненщині за минулу добу, 19 січня, лабораторно підтвердили 669 нових випадків інфікування COVID-19. Від кінця листопада це найвищий показник. Як інформує оперативний штаб при ОДА зранку 20 січня, від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 2 359 ПЛР і 74 ІФА-дослідження, 652 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох місяців до 91 року:

Рівненський район – 394 (м. Рівне – 104);

– 394 (м. Рівне – 104); Дубенський район – 129 (м. Дубно – 29);

– 129 (м. Дубно – 29); Сарненський район – 82 (м. Сарни – 20);

– 82 (м. Сарни – 20); Вараський район – 64 (м. Вараш – 25).

За добу одужала 191 людина. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 852 людини (3 571 782 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 331 смерть від ускладнень хвороби (98 843 – в Україні). За минулу добу померли: 66-річний житель м. Березне, 75-річна жителька смт Гоща. У січні від ускладнень померла 61 людина.

Станом на 20 січня, за офіційними даними, в області є 3 376 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 25,2%, днем раніше вона становила 23,4%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669.

В Україні за добу підтвердили 18 479 нових випадків COVID-19, 131 людина померла.

За даними РНБО, станом на 19 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 388 447 людей, це 34% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 386 877 людей, це 33,86%. Бустерну дозу отримали 3 300 людей.

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