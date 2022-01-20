Найбільше з листопада: на Харківщині підтвердили 931 випадок COVID-19 за добу

Минулої доби на Харківщині виявили 931 випадок коронавірусу. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні від листопада 2021 року.
До статистики внесли відомості про 16 смертей внаслідок COVID-19, 146 людей одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 251 750 випадків. З них: 234 466 хворих одужали, 6516 — померли.
Серед хворих за добу:
- 827 — жителі Харківського району (726 — міста Харкова);
- 39 — Куп’янського;
- 22 — Ізюмського;
- 17 — Красноградського;
- 14 — Богодухівського;
- 12 — Чугуївського.
За добу, 19 січня, в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, понад 2 тис. пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Івано-Франківській (2777), Львівській областях (1440) та Києві (1409).
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