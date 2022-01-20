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Найбільше з листопада: на Харківщині підтвердили 931 випадок COVID-19 за добу
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Найбільше з листопада: на Харківщині підтвердили 931 випадок COVID-19 за добу

Інфографіка
Ганна Цьомик
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Найбільше з листопада: на Харківщині підтвердили 931 випадок COVID-19 за добу Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 931 випадок коронавірусу. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні від листопада 2021 року.

До статистики внесли відомості про 16 смертей внаслідок COVID-19, 146 людей одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 251 750 випадків. З них: 234 466 хворих одужали, 6516 — померли.

Серед хворих за добу:

  • 827 — жителі Харківського району (726 — міста Харкова);
  • 39 — Куп’янського;
  • 22 — Ізюмського;
  • 17 — Красноградського;
  • 14 — Богодухівського;
  • 12 — Чугуївського.

За добу, 19 січня, в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, понад 2 тис. пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Івано-Франківській (2777), Львівській областях (1440) та Києві (1409).

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Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
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