Найбільше з листопада: на Харківщині підтвердили 931 випадок COVID-19 за добу

Минулої доби на Харківщині виявили 931 випадок коронавірусу. Це найбільший рівень захворюваності в регіоні від листопада 2021 року.

До статистики внесли відомості про 16 смертей внаслідок COVID-19, 146 людей одужали, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними обласного центру, з початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 251 750 випадків. З них: 234 466 хворих одужали, 6516 — померли.

Серед хворих за добу:

827 — жителі Харківського району (726 — міста Харкова);

39 — Куп’янського;

22 — Ізюмського;

17 — Красноградського;

14 — Богодухівського;

12 — Чугуївського.

За добу, 19 січня, в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, понад 2 тис. пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Івано-Франківській (2777), Львівській областях (1440) та Києві (1409).

Що відомо