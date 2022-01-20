За минулу добу, 19 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 455 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 12 людей. Ще 177 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 26 392 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 233 659 мешканців області. Померли 9070 людей.

Що відомо

- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

- Міністерство охорони здоров’я скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Для вакцинації дітей 12-17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації.

- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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