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COVID-19 на Волині: за добу 293 нових випадків, одна людина померла
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: за добу 293 нових випадків, одна людина померла

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: за добу 293 нових випадків, одна людина померла УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 293 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Про ситуацію із захворюваністю станом на 20 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 14 людей. Методом ПЛР протестували 1 514 волинян.Один летальний випадок виявили у Володимир-Волинському районі у Поромівській громаді.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 59  хворих
  • Боратинська ТГ – 2 хворих
  • Берестечківська ТГ – 8 хворих
  • Городищенська ТГ – 1 хворий
  • Горохівська ТГ – 13 хворих
  • Доросинівська ТГ – 1 хворий
  • Ківерцівська ТГ – 8 хворих
  • Колківська ТГ – 8 хворих
  • Мар’янівська ТГ – 3 хворих
  • Рожищенська ТГ – 5 хворих
  • Підгайцівска ТГ – 7 хворих
  • Торчинська ТГ – 4 хворих
  • Цуманська ТГ – 1 хворий
  • Володимир-Волинська ТГ – 25 хворих
  • Затурцівська ТГ – 1 хворий
  • Зимнівська ТГ – 5 хворих
  • Іваничівська ТГ – 4 хворих
  • Локачинська ТГ – 4 хворих
  • Нововолинська ТГ – 11 хворих
  • Павлівська ТГ – 3 хворих
  • Поромівська ТГ – 2 хворих
  • Устилузька ТГ – 6 хворих
  • Камінь-Каширська ТГ – 16 хворих
  • Любешівська ТГ – 15 хворих
  • Маневицька ТГ – 16 хворих
  • Прилісненська ТГ – 8 хворих
  • Вишнівська ТГ – 2 хворих
  • Голобська ТГ – 2 хворих
  • Головненська ТГ – 7 хворих
  • Забродівська ТГ – 1 хворий
  • Ковельська ТГ – 7 хворих
  • Луківська ТГ – 1 хворий
  • Любомльська ТГ – 4 хворих
  • Ратнівська ТГ – 29 хворих
  • Смідинська ТГ – 3 хворих
  • Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області захворіли 105 598 волинян. 101 479 людей одужали від COVID-19. 2 227 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи підтвердили 157 нових випадків, дві людини померли.
  • За добу 19 січня проти COVID-19 в області провели 1 351 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 332 541 людин, отримали дві дози – 308 342 волинянина, отримали додаткову дозу – 283 людини, бустерну дозу – 1 595 волинян. Загалом провели 642 761 щеплення.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

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