Новий рекорд захворюваності: на Сумщині коронавірус виявили у 1137 людей за добу

За останню добу коронавірус підтвердили у 1137 мешканців Сумської області, що найбільше з 11 листопада 2021. Двоє людей померли від ускладнень вірусу у Сумському районі. Про це зранку 20 січня повідомила пресслужба Сумської облдержадміністрації.

Найбільше інфікованих у Сумському районі – 847, в Охтирському – 129, у Шосткинському – 65, у Конотопському – 58 та у Роменському – 38. Одужання протягом доби підтвердили у 191 мешканця області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 6 409 людей, що на 944 людини більше напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 137 673 людей, з яких 2 925 людей померли. Одужання підтвердили у 128 339 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 21% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 29 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 25 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 660 людей, другу дозу – 2 246, бустерну – 448. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 436 223 людини. Двома дозами — 417 388 людей.

Що відомо