За добу коронавірус підтвердили у майже 700 буковинців

19 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 694 людей. До цього максимальна кількість зафіксованих випадків за добу складала 696, її фіксували у жовтні минулого року.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

У лікарнях області станом на 20 січня перебуває 669 людей. У 563 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 106 – мають підозру на інфікування. За останню добу 73 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 86 людей. Одна людина з коронавірусом померла.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Нагадаємо, у Чернівецькій області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".

Що відомо

Загалом в області 124 255 випадків інфікування коронавірусом, 116 399 людей одужали, а 3 069 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 285 832 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.

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