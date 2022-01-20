Інфікування на COVID-19 зареєстрували ще у 820 жителів Житомирщини

На Житомирщині за добу, 19 січня, підтвердили коронавірус у 820 жителів області. Померли четверо людей.

Про це 20 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

19 січня лабораторний центр провів 2 055 досліджень на наявність захворювання – у 820 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 3 815 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще четверо людей:

78-річний чоловік та 91-річна жінка – жителі Житомира;

81-річна жителька Народичів;

77-річний житель Лугин.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 315 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 911 жителів, Бердичеві – 282, Коростені – 241 та Новограді-Волинському – 188.

19 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 81 жителя області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 144 464 жителя, з яких 137 334 вже одужали.

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