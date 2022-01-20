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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 944 людей, сім померли
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 944 людей, сім померли

Марина Повертайло
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 944 людей, сім померли Freepik

За минулу добу 17 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 944 людям. 161 хворий одужав, сім – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (2 777), далі йде місто Київ (1 409). На третьому місці за кількістю Львівська область (1 440).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 246 229 громадян,
  • одужали 231 524 людини,
  • померли 5 670 хворих,
  • наразі хворіють 9 035 мешканців області.

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