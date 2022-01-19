У Рівному 20 січня частина житлових будинків, шкіл, садочків та медзаклад будуть без теплопостачання у певний проміжок доби. Про це увечері 19 січня повідомили у пресслужбі "Рівнетеплоенерго".

Там пояснили, що це станеться через фінальний етап будівництва на вулиці Макарова "найбільшої в Західній Україні теплової генерації". у повідомленні тепловиків ідеться, що потрібно буде підключити нові котли до електромережі та трансформаторної підстанції, яка наразі обслуговує котельню на газу. А відтак, тимчасового припинення теплопостачання не уникнути.

В період з 10:00 до 15:00 обмежать подачу тепла до будинків:

по вулиці Соборній від будинку 257 до будинку 448 (по обидва боки вулиці);

по вулиці Вербовій від будинку 2 до будинку 93 (по обидва боки);

по вулиці Макарова від будинку 26 до будинку 58;

по вулиці Млинівській від будинку 29 до будинку 41;

по вулиці Князя Острозького від будинку 2 до будинку 22;

по вулиці Ювілейна від будинку 3 до будинку 11;

по вулиці Корольова від будинку 4 до будинку 23 (по обидва боки);

по вулиці Гурія Бухала (колишня 6-та Гвардійська) будинки 1 і 2.

Також теплопостачання обмежать в:

школи за номерами 3, 8, 19, 23;

дошкільні дитячі заклади за номерами 33, 39, 40, 42, 44;

ЦПМСД №3.

"Обмежать подачу тепла у всі офісні будівлі, торговельні заклади, будівлі органів державної та місцевої влади. Перепрошуємо за тимчасові незручності", — йдеться в повідомленні "Рівнетеплоенерго" о 21:43.

У пресслужбі нагадали, що запуск об'єкта дозволить зменшити споживання дорогого газу для теплопостачання. Суспільне розповідало, що працюватиме об'єкт на твердому паливі.

У батьківських групах, які стосуються закладів у мікрорайоні Ювілейний, увечері почали повідомляти про можливі скорочені уроки, а також закликали батьків одягати дітей тепліше.

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