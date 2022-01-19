Один з підозрюваних у викраденні та вбивстві 11-річного хлопчика у Якимівському районі Запорізької області зізнався в тому, що разом зі співучасником вбив 48-річну жінку. Її тіло 19 січня поліція знайшла у річці Тащенак.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Як повідомив підозрюваний, 24 вересня 2021 року вони викрали та вбили жительку Якимівського району. Щоб позбутися речових доказів, одяг та особисті речі жертви спалили, а тіло скинули до річки.

"19 січня, тіло жінки, яка розшукувалась, як безвісти зникла з вересня минулого року, витягли з водоймища між селами Радивонівка і Мирне та направили на проведення експертизи", — розповів заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Дмитро Аніщенко.

За даним фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тепер фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Речниця ГУ Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська підтвердила, що жінка, тіло якої знайшли у річці Тащенак - Олена Сучкова, яку раніше розшукувала ГО "Пошук зниклих дітей".

Як раніше повідомляло Суспільне, двох чоловіків підозрюють у викрадені та вбивстві 11 річного Максима Самофалова. Хлопчик перебував у розшуку з серпня минулого року. Вчора, 17 січня його знайдено мертвим у погребі на території приватного будинку у Якимівському районі. Того ж дня правоохоронці затримали двох раніше судимих чоловіків.

18 січня обом підозрюваним обрали запобіжний захід — два місяці у слідчому ізоляторі.

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