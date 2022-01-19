У Знам'янці через пожежу евакуювали працівників банку

У Знам'янці Кіровоградської області через пожежу евакуювали працівників банку. Про це Суспільному розповіла спеціалістка з комунікацій ПриватБанку в Південному регіоні Анжела Дзінзюра. За словами речниці служби з надзвичайних ситуацій в областi Оксани Мачак, гасіння пожежі триває.

Анжела Дзінзюра розповіла, банк орендує частину двоповерхової будівлі, там виникла пожежа. В приміщенні банку було задимлення.

Рятувальники почали гасити пожежу після 17:00, розповіла Оксана Мачак. Горить будівля на вулиці Привокзальна. "Розвідка з’ясувала, що задимлення на другому поверсі, поки потерпілих немає", – сказала вона.

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