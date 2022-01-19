Пропонував гроші поліцейському на Полтавщині: чоловікові повідомили про підозру

Жителю Києва повідомили про підозру за пропозицію неправомірної вигоди поліцейському. Гроші чоловік намагався дати, аби не складали постанову за порушення, розповіла Суспільному речниця Лубенького райуправління поліції Юлія Кваша.

За її словами, 42-річного водія зі столиці патрульні зупинили на трасі Київ-Харків поблизу села Вільшанка Лубенської громади. У його автомобіля не горіло світло однієї з фар.

Чоловік просив поліцейського не складати постанову за частиною четвертою статті «Порушення водієм правил керування транспортним засобом» Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено позбавлення права керувати транспортом на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт від п’яти до десяти днів. За 1 000 гривень киянин пропонував обійтися без постанови.

Нині ж йому повідомили про підозру за частиною першою статті «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України. Санкція – від штрафу до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.